Karantina günlerinde kedili ve piyanolu Anthony Hopkins

Corona virüs salgını nedeniyle neredeyse 'küresel' bir karantina söz konusu. Ünlülerden gelen karantina görüntüleri devam ederken bir paylaşım da usta oyuncu Anthony Hopkins'den geldi. Klasik müzik sevgisi ve bu konudaki yeteneğinin son yıllarda yavaş yavaş anlaşıldığı 82 yaşındaki Hopkins, kedisine piyano çaldığı görüntüleri "Niblo sağlıklı kalmamı sağlıyor ve karşılığında onu eğlendirmemi istiyor. Kediler..." notuyla paylaştı. Bu kedi Hopkins'in, kedisi Niblo'ya yer verdiği ilk paylaşımı değil. Hopkins, Ağustos ayında paylaştığı bir videoda, yine kedisine piyano çalmış, Niblo ise serenadın keyfini çıkarmıştı. Hopkins bu videoda ise "Hayatımın zevkleri: bir kedi, bir kitap ve bir fincan çay" ifadelerin kullanmıştı.





Klasik müzik albümü var

Hopkins ve eşi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir film çekimindeyken sahiplendiği Niblo'ya bir oda bile döşemiş. 6 yaşından beri piyano çalan Hopkins'i 2012'de çıkardığı bir klasik müzik albümü de bulunuyor. Hollandalı şef André Rieu, Anthony Hopkins'in bestelerini çaldığı bir konser serisi de bulunuyor.





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