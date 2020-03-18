Karantina günlerinde #türkiyeokuyor

Bkmkitap.com Kitabevi Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbalı, etkinliğin koronavirüs salgını sonrası zamanlarını evde geçiren öğrenciler ve aileler için en doğru seçeneklerden biri olduğunu belirterek “Öğrencilerimiz ve yetişkinler karantina koşullarını fırsat bilerek zamanlarını kitap okuyarak değerlendirebilir. Dünya ve ülke olarak zor bir dönemden geçerken kitaplara daha çok vakit ayırabileceğiz. Biz de bkmkitap.com olarak Mart ayı sonuna kadar mobilde kargo bedava ve kapıda ödeme fırsatlarının yanı sıra ekstra indirimlerimizle kitapları insanlara daha hesaplı bir şekilde sunmaya devam edeceğiz. Yeter ki insanlar vakitlerini kitaplarla değerlendirmek istesinler” dedi.

Kampanya sürecek

Bkmkitap.com, 10-30 Mart tarihleri arasında 20 gün sürecek olan projeyle, çeşitli konsept fotoğraflarla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini kitap okuma alışkanlığına çekmeyi amaçlıyor. Bkmkitap.com etkinliğe katılım sağlayan kitapseverlere proje boyunca her akşam sürpriz çekilişle 250 TL, 150 TL ve 100 TL değerinde olmak üzere 3 kişiye hediye çeki veriyor. Ayrıca kapıda ödeme ve Türkiye’nin her iline ücretsiz kargo gönderimi imkanları da sağlayan bkmkitap.com, daha çok okuyucunun kitaba hesaplı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Etkinlik hakkında detayları bkmkitap.com adresinde görebilirsiniz.



