Karantina günlerinin hit parçası

Moda tarihine gofre kumaş, madras kumaş, non-iron (ütü gerektirmeyen) gömlek ve orijinal düğme yakalı gömlek gibi ikonik parçalar ile imzasını atan Brooks Brothers; %100 Supima Pamuğu kullanarak tasarladığı şık pijama setleri ile ev yaşamında müşterilerine zarif bir görünüm sunuyor. Dünyadaki en uzun ve ince liflerden üretilen Supima Pamuğu kullanılan pijama setleri, yumuşak dokusu ve güçlü yapısıyla renk pigmentlerini koruyarak uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Aynı zamanda tüylenmeye karşı da uzun süre dayanıklılık gösteren Brooks Brothers’ın favori pamuğu, kullanıldığı modellerin kaliteli görünümünün yegane sebeplerinden biri.

İlkbahar/Yaz 2020 Kadın ve Erkek Koleksiyonu ile baharı müjdeleyen Brooks Brothers; tasarımlarında kullandığı kaliteli materyalleri ve şıklığıyla 2020 baharında kullanıcılarının zamansız bir stile sahip olmalarında baş rol oynuyor.