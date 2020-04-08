Karantina günlerinin yeni modası: Evde kozmetik detoksu

Karantinada dolgusu, botoksu, saç boyası gelen bazı ünlüler kuaförlerini, estetik doktorlarını arayarak “Eve gel, iki kat para veririm” diye ortalığı birbirine kattı. Durumu lehine çevirip kozmetik detoksuna başlayanlar da var.

Gülşen “Yüzüme makyaj yapmayarak dinlenmeye çekildim. Faydasını da gördüm” dedi.

Seda Sayan “Nemlendirici krem ve gül suyu dışında ruj bile kullanmıyorum” diye konuştu.

Hadise cildine elma ve salatalık kabuğu maskesi dışında hiçbir şey sürmüyor.

Nur Fettahoğlu ile Demet Akalın dip boyasını da bıraktı. Saç maskesi yapıyorlar.