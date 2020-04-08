Magazin Karantina günlerinin yeni modası: Evde kozmetik detoksu

Karantina günlerinin yeni modası: Evde kozmetik detoksu

Magazin

Karantina günlerinin yeni modası: Evde kozmetik detoksu

Karantina günlerini fırsata çevirdiler. Bazı isimler eve kuaför çağırırken bazı isimler de makyaj bile yapmıyor. Müge Dağıstanlı / POSTA

08 Nisan 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karantinada dolgusu, botoksu, saç boyası gelen bazı ünlüler kuaförlerini, estetik doktorlarını arayarak “Eve gel, iki kat para veririm” diye ortalığı birbirine kattı. Durumu lehine çevirip kozmetik detoksuna başlayanlar da var.

Gülşen “Yüzüme makyaj yapmayarak dinlenmeye çekildim. Faydasını da gördüm” dedi.

Seda Sayan “Nemlendirici krem ve gül suyu dışında ruj bile kullanmıyorum” diye konuştu.

Hadise cildine elma ve salatalık kabuğu maskesi dışında hiçbir şey sürmüyor.

Nur Fettahoğlu ile Demet Akalın dip boyasını da bıraktı. Saç maskesi yapıyorlar.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
İçimdeki ses hep aynı nakaratı söylüyor
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sıla'dan makyajsız fotoğraf