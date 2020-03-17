Karantina kedileri sahiplerini rahat bırakmıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket çalışanlarının evde kalmasını istiyor. Bu nedenle çoğu firma evden çalışma sistemine geçti. Evden çalışmak her ne kadar havalı görünse de dikkat dağıtan bazı unsurlara karşı koymak zor olabiliyor. Özellikle de kedi sahibiyseniz. Kedilerin klavye üzerine yatmayı sevdiğini çoğu kedi sahibi bilir. Karantina döneminde de bu huylarından vazgeçmeyen kediler, sahiplerinin çalışmasına adeta engel oluyor. Twitter’da #QuarantineCats etiketiyle başlatılan akımda, çalışan sahiplerinden ilgi bekleyen kedilerin fotoğrafları yer alıyor. İşte karantina kedilerinden bazı görüntüler:

Kediler neden klavyede yatar?

Kedilerin klavyeleri ve laptopları bu kadar çok sevmelerinin 2 nedeni var. Bunlardan biri laptopların sıcak olması ve kedilerin vücut ısılarını dengelemek istemesi. Uzmanlara göre laptopları kullandığımız zaman sıcaklıkları 38-39 derecelere çıkıyor ve bu da onları kedilerin uzanmak veya uyumak için oldukça cazip bulacakları bir yer haline getiriyor. Eğer kediniz siz meşgulken laptopunuz üzerine oturmuşsa onu alıp sıcak bir ortama götürmeniz hem sizin işinizi kolaylaştırır hem de kediniz vücut ısısını korumayı sürdürebilir.

Kedilerin klavyeye oturmasının bir diğer sebebi ise dikkat çekmek. Oyunu ve ilgiyi seven kediler, siz laptop kullanırken dikkatini sizinle aynı yöne vererek ilginizi üstüne çekmeye çalışır. Ekrana veya klavye üzerindeki parmak hareketlerinize odaklanır hatta fare imlecini ekranda yakalamaya çalışırlar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, kedinizle biraz oyun oynayıp onu mutlu ederek daha sonra işinizin başına geri dönebilirsiniz.

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