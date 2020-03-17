Karantina kedileri sahiplerini rahat bırakmıyor
Kedilerin klavyelerin ne kadar sevdiğini herkes bilir. Koronavirüs salgını nedeniyle 14 günlük karantina kuralını uygulayan çoğu şirket evde çalışma sistemine geçti. Evden çalışan kedi sahipleri, karantinadaki kedilerinin hallerini Twitter’da #QuarantineCats etiketiyle paylaştı. Sahiplerinin çalışmasına izin vermeyen kediler, sosyal medya kullanıcılarını gülme krizine sokuyor.
17 Mart 2020, Salı 16:27 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket çalışanlarının evde kalmasını istiyor. Bu nedenle çoğu firma evden çalışma sistemine geçti. Evden çalışmak her ne kadar havalı görünse de dikkat dağıtan bazı unsurlara karşı koymak zor olabiliyor. Özellikle de kedi sahibiyseniz. Kedilerin klavye üzerine yatmayı sevdiğini çoğu kedi sahibi bilir. Karantina döneminde de bu huylarından vazgeçmeyen kediler, sahiplerinin çalışmasına adeta engel oluyor. Twitter’da #QuarantineCats etiketiyle başlatılan akımda, çalışan sahiplerinden ilgi bekleyen kedilerin fotoğrafları yer alıyor. İşte karantina kedilerinden bazı görüntüler:
https://twitter.com/alisterscriven/status/1239900032758923264
https://twitter.com/peachpuzzle/status/1239897681956397061
https://twitter.com/Titania_Nikki/status/1239897662650015746
https://twitter.com/anthrokat05/status/1239897384408104961
https://twitter.com/thesomething133/status/1239896714779209729
https://twitter.com/mlkharrington/status/1239896643115323394
https://twitter.com/rlynneal/status/1239894180555558915
https://twitter.com/lornajane2/status/1239897223464390667
Kediler neden klavyede yatar?
Kedilerin klavyeleri ve laptopları bu kadar çok sevmelerinin 2 nedeni var. Bunlardan biri laptopların sıcak olması ve kedilerin vücut ısılarını dengelemek istemesi. Uzmanlara göre laptopları kullandığımız zaman sıcaklıkları 38-39 derecelere çıkıyor ve bu da onları kedilerin uzanmak veya uyumak için oldukça cazip bulacakları bir yer haline getiriyor. Eğer kediniz siz meşgulken laptopunuz üzerine oturmuşsa onu alıp sıcak bir ortama götürmeniz hem sizin işinizi kolaylaştırır hem de kediniz vücut ısısını korumayı sürdürebilir.
Kedilerin klavyeye oturmasının bir diğer sebebi ise dikkat çekmek. Oyunu ve ilgiyi seven kediler, siz laptop kullanırken dikkatini sizinle aynı yöne vererek ilginizi üstüne çekmeye çalışır. Ekrana veya klavye üzerindeki parmak hareketlerinize odaklanır hatta fare imlecini ekranda yakalamaya çalışırlar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, kedinizle biraz oyun oynayıp onu mutlu ederek daha sonra işinizin başına geri dönebilirsiniz.