Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla devam ediyor. Bir çok ülke salgının başladığı ana geri dönerken, İngiltere'de de tedbirlere sıkı önlem geliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson salgına karşı bizi yeni önlem alınacağını açıkladı.

"Kuralları ihlal eden kişiler önemli para cezalarıyla karşı karşıya kalacak" diyen Johnson, "Karantina kurallarını hiçe sayanlara bin-10 bin sterlinden başlayan para cezası uygulanacak. Çalışmaları başlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeni uygulama 28 Eylül'de

Her hafta yeni corona virüs vakalarının artmasıyla birlikte Johnson önlemlerin, virüsün yayılmasını kontrol etmek ve risk grubundaki kişileri enfekte olmaktan korumak için gerekli olduğunu söyledi.

Yeni düzenlemelerin, 28 Eylül'de İngiltere genelinde yürürlüğe gireceği, ancak bakanların, yeni düzenlemelerin Birleşik Krallık çapında genişletilmesi konusunda fifkir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.



