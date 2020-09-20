Karantina kurallarını ihlal edenlere 10 bin sterlinlik rekor ceza
İngiltere'de corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantina kurallarını ihlal eden kişilere 10 bin sterline (yaklaşık 98 bin TL) kadar para cezası verilecek.
20 Eylül 2020, Pazar 15:48 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla devam ediyor. Bir çok ülke salgının başladığı ana geri dönerken, İngiltere'de de tedbirlere sıkı önlem geliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson salgına karşı bizi yeni önlem alınacağını açıkladı.
"Kuralları ihlal eden kişiler önemli para cezalarıyla karşı karşıya kalacak" diyen Johnson, "Karantina kurallarını hiçe sayanlara bin-10 bin sterlinden başlayan para cezası uygulanacak. Çalışmaları başlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yeni uygulama 28 Eylül'de
Her hafta yeni corona virüs vakalarının artmasıyla birlikte Johnson önlemlerin, virüsün yayılmasını kontrol etmek ve risk grubundaki kişileri enfekte olmaktan korumak için gerekli olduğunu söyledi.
Yeni düzenlemelerin, 28 Eylül'de İngiltere genelinde yürürlüğe gireceği, ancak bakanların, yeni düzenlemelerin Birleşik Krallık çapında genişletilmesi konusunda fifkir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.