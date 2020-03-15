Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Umreden dönen 10 bin 330 kişi, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya ve Ankara'da yurtlar karantina sürecine uygun hale getirildi" denildi.

Yurt boşaltıldı ve dezenfekte edildi

Gece geç saatlerde yurt öğrencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin yurdu boşaltmasını istedi. Bunun üzerine apar topar hazırlanan yurt öğrencileri, eşyalarını alarak dışarıya çıktı. Öğrenciler, yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara götürüldü.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Furkan Tufanoğlu, gece geç saatlerde kendilerine yurttan çıkmaları gerektiğinin bildirildiğini belirterek, "Evlerimize apar topar gitmek zorunda kaldık. Hem belediye otobüsleri hem de özel servislerle bize ulaşım imkanı sağladılar. Ancak bunu aktif öğrencilerin olduğu yurtta yapmalarından dolayı kızgınım” dedi. Memleketine döneceğini söyleyen Tufanoğlu, geceyi arkadaşında geçireceğini daha sonra ise Ankara otogarından memleketine gideceğini belirtti.

Bakan Koca açıklama yaptı

Twitter hesabından, umreden gelen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."

Karantina nedeniyle yurtta kalamayan öğrencilerden ücret alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönen vatandaşların yurtlarda karantinaya alınmasıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Misafirlerimizi ağırladıktan sonra en hijyenik şekle getirilecek. 10 bine yakın vatandaşımız yurtlara yerleştirildi. Yurtta kalmayan öğrencilerden ücret alınmayacak" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Yurtta kalmayıp ücretini vermiş olan öğrencilerimizi ücretini yarın itibarıyla geri ödemeye başlayacağız. Gerek burs ödemeleri gerek kredi ödemeleri kesintiye uğramaksızın devam edecek. Gençlerimizin gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum, misafirlerimizi ağırladıktan sonra en hijyen koşullarda mekanlarını gençlerimize teslim edeceğiz. Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama. Bilim Kurulu’muzun koordinasyonuyla bu süreci atlatacağız. Yurtlarımızda tüm temel imkanlar en güzle şekilde mevcut, yurtlarımız her daim milletimizin hizmetinde. 10 bine yakın vatandaşımız yurtlara yerleştirildi.

Karantina sürecini tamamıyla Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu’muzun belirleyeceği standartlar çerçevesinde sürdürmeye gayret göstereceğiz. Önemli olan toplumun sağlığı.







