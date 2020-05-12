Karantina sonrası yağ aldırma operasyonlarına ilgi arttı

Evde kaldığımız corona virüs karantinası günleri sonrasında, birçoğumuz kilo derdinden şikayetçi olmaya başladık. Spordan da mahrum kalınca göbek ve basen yağları ortaya çıkmaya başladı. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Profesör Dr. Bekir Atik, karantina sonrası en çok yağ aldırma operasyonlarına ilgi duyulacağını söyledi. Estetik cerrahi, geçmişten günümüze en yaygın olarak uygulanan cerrahi işlemlerden biri. Estetik ameliyatların dönüştürücü gücü, her yıl binlerce kişinin estetik ameliyat olmasına olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra kişilerinde bu işe başlamadan önce dikkat ettikleri veya etmesi gereken bazı önemli adımlarda var. Örneğin doğru zamanlama, doğru yer, güvenilir bir cerrah ameliyattan alınacak sonucu etkileyen en önemli basamak. Dünya üzerinde estetik cerrahiye ilgili ülkeler arasında oldukça üst sıradayız.

İlk sırada liposuction var

Türkiye’de en sık başvurulan estetik cerrahi girişimleri listesinin en üst sırasında ise yağ aldırma işlemi olan liposuction yer alıyor. Ergenlik çağına kadar hücre sayısı olarak artış gösteren yağ hücreleri ergenlikten sonra hacimsel olarak artıyor. Genetik nedenler, hareketsiz yaşam, yanlış beslenme ya da bazı rahatsızlıklar sonucu kullanılan ilaçlar bu yağ hücrelerinin sayı ve hacminde artış göstermesine neden olabiliyor.

Evde durmak kilo aldırdı

Son aylarda da tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü hayati tehlike taşımasına karşın birçok hizmet sektörü ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Ancak bununla birlikte büyük bir kesiminde bu virüsten korunmak adına evde kalmasına neden oldu. Bunun sonucunda da çoğumuz evde kalma ile hareketsiz bir yaşama istemesek de adım atmış olduk. Hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme ile de kilo alma ve yağlanma da kaçılmaz hale geldi. Bunun sonucunda bu yağlanmadan kurtulmak için farklı yollara başvurulmaya başlandı. Spor ve egzersizin yanında başvurulan bir diğer yöntem ise liposuction yani yağ aldırma işlemi.









Yağ aldırma işlemi nasıl yapılır?

Bir kilo verme yöntemi olmayan yağ aldırma işlemi bölgesel olarak fazla yağlanması olan ve kişileri rahatsız eden görünümden kurtarmak amacıyla yapılır. Hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme, genetik yatkınlık veya kullanılan ilaçlara bağlı karın çevresinde, basenlerde, erkeklerde göbek ve göğüslerde istenmeyen yağ birikimi görülebilir. Bu inatçı yağlanmadan liposuction denilen kanüller yardımı ile bu yağların alınması sonucunda kurtulmak mümkün.

Liposuction işlemi çoğunlukla genel anestezi altında steril ameliyathane şartları altında uygulanır. Birkaç ay süren bu evde hareketsiz kalmanın ardından da normal yaşantıya dönüş sonrası en sık talep görecek ameliyatın bu olduğu düşünülebilir.

Estetik ameliyatlar ertelendi

Ülkemizde en sık uygulanan ve bu dönem sonunda belki de en çok talep görecek işlemin liposuction olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte uzunca bir süre estetik amacıyla hastanelere gitmek istemeyen hastalarda var. Virüsün neden olduğu korku ve endişe kişileri estetik ameliyat fikrinden bir süre daha alıkoyacağa benziyor.

Gelişmeler yakından takip edilmeli

Her geçen gün vaka sayısı azalsa da kişilerin hastanelere karşı oluşan önyargısı artarak devam edebilir. Burada yapılacak en önemli iş kişinin kendini koruması ve gelişmeleri yakından takip etmesi.

Bu salgından sonra bir çok şey gibi ameliyat öncesi hazırlık aşamalarıda bayağı değişiklik gösterecek. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulunun önerileri doğrultusunda bir çok hastanede bu hazırlıkları nereyse tamamladı bile. Hastaneler normal ameliyatlara başladıktan sonra bile ,aşı bulunana kadar daha önceki rutin tetkiklere ek olarak virüs testleri, tomografi gibi akciğer tarama tetkikleri ile kişilerin hasta yada taşıyıcı olup olmadıkları önceden tespit edilmiş olacak. Bununla birlikte hastane ortamının ve hasta odalarının dezenfeksiyonu, personelin rutin takipleri daha etkin hale gelecek. Daha güvenli ameliyatlar için bu hazırlıklar şarttır. Bu ve bunun gibi önlemlere uyan hastaneler daha fazla rağbet görecek. Dünya standartlarına göre iyi durumda olan hastanelerimiz bu önlemlerle kalitesini daha da yükselterek hem yurt içi hem de yurt dışı hastalar için tercih sebebi olacak.

Bekir Atik

Hastalarımız bilmeli ki tedbirli olmak başka korku ve panik başka bir şey. Vücudun panik ve psikolojik çöküntüye vereceği cevap immün sistem üzerinde baskı oluşturur. Buda hastalıklara ve rutin ameliyatlara vereceğimiz immün cevabı olumsuz etkiler. Gerek kişisel tedbirler gerekse hastanelerin alacağı etkin tedbirlerle salgın sonrası estetik ameliyatlarımızı daha fazla ertelemeyeceğimizi ümit ediyoruz.

https://bekiratik.com

İlgili Haberler Doğum sonrası oluşan bölgesel yağlanmalara çözüm





Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.