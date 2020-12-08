Türkiye Karantina süresi neden düşürüldü? Sağlık Bakanlığı gerekçeyi açıkladı

Karantina süresi neden düşürüldü? Sağlık Bakanlığı gerekçeyi açıkladı

Türkiye

Karantina süresi neden düşürüldü? Sağlık Bakanlığı gerekçeyi açıkladı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncellemişti. Bakanlık eleştirilere, "Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır." diyerek yanıt verdi.

08 Aralık 2020, Salı 15:38 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Corona virüs Bilim Kurulu tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

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"Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir. Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır. Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."


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