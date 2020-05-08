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Türkiye Karantina yurdunda virüs paniği, personele test yapıldı

Karantina yurdunda virüs paniği, personele test yapıldı

Türkiye

Karantina yurdunda virüs paniği, personele test yapıldı

Burdur'da karantina yurdunda kalan 3 kişide Covid-19 testi pozitif çıkınca bütün personele test yapıldı.

08 Mayıs 2020, Cuma 14:16 Son Güncelleme:
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi KYK Yurdu’na 17 Nisan'da Kuveyt'ten gelen 3 Türk vatandaşının corona virüs testi pozitif çıktı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 vatandaştan 2'si, tedavileri tamamlanıp, memleketlerine gönderildi. Yurtlarda kalan diğer 80 Türk vatandaşı da bugün evlerine gönderildi.

Karantinada kalanlardan 3 kişide corona virüs testi pozitif çıkınca Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve 72 personel corona virüs testine tabi tutuldu. Yurda gelen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri tarafından çalışanlara test yapıldı. Karantina süresince yurtta kalan personelin, testlerin sonucuna göre evlerine gönderileceği öğrenildi.

DHA


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