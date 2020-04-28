Karantinada coştular, kanal sahibi oldular

Müge Boz 6 ay önce açtığı kanalında eşi Caner Karadeniz ile tanışmasından tatillerine, kızları Vina’nın doğumundan ev hallerine kadar her şeyi paylaştı. Ailecek çektikleri ‘Karantinada 1 gün’ videosu 205 bin kez izlendi.

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler

Eser Yenenler Tv programını 672 bin aboneli kanalına taşıdı. eser’in eşi Berfu Yenenler’i konuk ettiği ilk karantina programı 825 bin kez izlendi. Hemen ardından Berfu yenenler kendi kanalını açtı. 111 bin takipçisi bulunan 2015 Türkiye 4. güzeli Berfu’nun, ‘Miss Turkey Gerçekleri’ videosu 1 milyon 200 bin kez tıklanmış.

Zeynep Sever Demirel

Kanalını 3 yıl önce açan Zeynep Sever Demirel saç, makyaj ve annelik konusunda tüyolar veriyordu. geçen hafta, ‘Saçlarımı Açık Bakıra Boyadım’ adlı bir video paylaştı. Zeynep Sever Demirel’in şimdi 62 bin abonesi var.

Berkay Hardal ve Dilan Erkök

Berkay Hardal (21) ile Dilan Erkök (24) geçen ekimde evlenmişti. Çift 1 ay önce karantina videoları çekmeye başladı. Soru-cevap videoları 990 bine ulaştı.