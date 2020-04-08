Türkiye Karantinada doğan bebek tahliye oldu

Karantinada doğan bebek tahliye oldu

Türkiye

Karantinada doğan bebek tahliye oldu

Kredi Yurtlar Kurumu'nda karantinadayken dünyaya gelen Azra bebek tahliye oldu, annesi ile birlikte memleketine gitti.

08 Nisan 2020, Çarşamba 13:05 Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Mersin'e getirildikten sonra corona virüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirilen 593 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. Karantina sürecinde dünyaya gelen Azra bebek de annesiyle birlikte memleketlerine gitti.

Corona virüs salgını nedeniyle 25 Mart'ta KKTC’den dönen 593 kişi, KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı. Elazığlı Sevda Gül, karantinadayken, bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile, bebeğe Azra ismini verdi.

Karantina süresinin dolmasının ardından Azra bebek ile birlikte 594 kişi tahliye edilerek AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz gönderildi.

DHA


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