Karantinada kutlamalara devam

Tamek Holding’in patronu Melih Sipahioğlu’nın büyük kızı Nilgün doğum gününü iki hafta önce evinde oğlu Emir ile baş başa kutlamıştı. Kardeşi Selda Sipahioğlu da doğum gününü bu hafta Etiler Ulus sırtlarındaki evinde aynı sitede oturan 10 yakın arkadaşı ile sosyal mesafeye dikkat edip, öpüşüp, sarılmadan kutladı. Melih Bey de 90’ıncı yaş gününü önümüzdeki hafta kızları ve torunlarıyla kutlayacak.

Doğum gününü video konferansla kutladılar

Canan ve Emre Özdemir çifti, oğulları Can’ın dördüncü yaş gününü önceki gece evlerinde kutladı. Covid-19 sebebiyle kutlamaya katılamayan Can’ın dayıları Ozan ve Kenan Doğulu, anneannesi Serpil Doğulu, yengeleri Beren Saat ve Ece Yosmaoğlu; Can’ın pastasının mumlarını üfleyip söndüreceği sırada, telefonda, video konferans yöntemiyle Özdemir ailesinin evine bağlanarak Can’ın doğum gününü kutladılar.

Nikki Beach Frankie oldu

Miami, Saint Tropez, Marrakech, Koh Samui, Bali, Monte Carlo ve Dubai’de şubeleri olan dünyaca ünlü yeme, içme eğlence markası Nikki Beach, 4 yıl önce Bodrum şubesini Torba Koyu’nda açmıştı. Diğer şubelerindeki başarı ve popülasyonu yakalayamayan Nikki Beach, Türkiye’ye veda etti. Bu mekanın yerine haziran ayında, Kaya Demirer’in sahibi olduğu Nişantaşı’nın canlı müzikleriyle de ünlü fine dining restoranı, Frankie açılacak.

Muhteşem terasta karantina mangalı

İş insanı Erol Özmandıracı ile oyuncu Naz Elmas, geçtiğimiz aralık ayında evlenmişlerdi. Erol Özmandıracı’nın gönlü, eşinin yaşadığı eve gelin gelmesine razı olmamıştı. Bu nedenle aynı binanın 42’inci katında bulunan 650 metre karelik daireyi, eşinin zevkine göre yapılması için mimar Abdullah Burnaz’a teslim etmişti. Çift, muhteşem İstanbul manzaralı dairelerine taşındı. Naz Elmas, önceki gün terasta eşine mangal ziyafeti çekti.