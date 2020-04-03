Karantinada ne giydiğiniz önemli, pijamaları çıkarın

Fransız moda evi Chanel'in efsane sanat direktörü, Alman tasarımcı Karl Lagerfeld ünlü sözünde şöyle der, "Eşofman altları yenilginin işaretidir. Hayatının kontrolünü kaybetmişsin, ve eşofman altı satın almışsın". Covid-19 salgını nedeniyle küresel bir krizin içinde olduğumuz şu günlerde, eşofman altları, çamaşır suyu değmiş pijamalar, içi göçmüş ev terlikleri adeta hepimizi ele geçirdi. Ancak problem şu ki annenizin pazardan aldığı 6 yıllık pijama takımını da dijital görüntülü toplantılarda giyemezsiniz. Her gün ev haliyle gördükleri size karşı besledikleri son saygı kıvılcımını da kaybetmek istemezsiniz. Bu, saat 9 ile 5 arası iki dirhem bir çekirdek olalım demek değil, karantinada ofis alışkanlıklarına 'olabildiğince' uyum sağlamak demek. Hatta o kadar hazırlık yaparsanız ütü yapmak tam bir zaman kaybı olabilir, 2 bölüm daha okuyacağınız kitaptan ya da 15 dakikalık şekerlemenizden çalabilir.

Stilettolara sıkışmasanız da olur

Karantina sürecinde hak ettiğimiz bir şey varsa o da rahatlık. Bu rahatlığı kolalı beyaz gömleklerle ve kalem etekle yakalayamayacağınız ise kesin. Kıyafetler açısından bir orta standart var. Mesele bunu dengeleyebilmekte. Kırışmayan kumaşlarla yapılan kıyafetler artık çok çeşitli, sabahtan akşama giydiğiniz ev kıyafetleriyle yakaladığınız rahatlığı, kırışmayan kumaşlardan yapılmış kıyafetlerle de yakalayabiliyorsanız, bunu yapın. Hem stilettolar ve yüksek belli pantolonlarda sıkışmayacaksınız, hem de bir FaceTime çağrısını bam diye yanıtlayabileceksiniz.

Araştırmalar destekliyor

Psikologlar, yıllarca süren araştırmalar sonucu, kıyafetlerin davranışları ve ruh halini büyük oranda etkilediğini ortaya koydu. 2014'te Deneysel Psikoloji dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, erkekler gündelik kıyafetler içindeyken, takım elbiseye göre daha düşük testosteron seviyesine sahip oluyor. Bu da kariyeriyle ilgili durumlarda daha başarısız olmaları sonucunu doğuruyor. 2015'te Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimi dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre de katılımcılar bilişsel testlerde formal kıyafetler içindeyken daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

Bu nedenle ofiste de olsanız, mutfak masasından da çalışsanız tepeden tırnağa biraz daha özenli giyinmeniz, işe çok daha adapte şekilde çalışmanızı sağlayacak. Eğer takım elbise ya da üniforma giymenizi gerektirecek bir işiniz varsa, şimdi parlama zamanı. Eşofman altınızı çıkarın ve bir kanvas pantolon giyin, saçınızı evde boyayın ya da boynunuza en sevdiğiniz fularınızı takın.

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