Beden Sağlığı Karantinada ne yemelisin?

Karantinada ne yemelisin?

Beden Sağlığı

Karantinada ne yemelisin?

Karantinada hazır gıdaya yönelmek, sağlığa zarar verebilir. İşte uzmanlardan vücudun direncini artıracak tavsiyeler...

18 Mart 2020, Çarşamba 06:51 Son Güncelleme:
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● Her öğün protein tüketin: Evde hareketsiz kalmak, kasların zayıflamasına yol açar. Proteinle beslenmek bunu önleyecektir.

● Yiyeceklerinizi ‘Tatlandırın’: Bir yerde kapalı kalmak, iştahı azaltabilir. Yiyeceklerinizi baharat ve soslarla tatlandırırsanız, yemekten keyif alabilirsiniz.

● D vitaminini eksik etmeyin: Kapalı alanda kalmak, yeterli D vitamini alamamanıza yol açar. Bu yüzden D vitamini hapları alabilirsiniz.

Suyu unutmayın

● Donmuş sebze ve meyve depolayın: Karantina altındayken günlük sebze ve meyveye ulaşma imkanı bulamayabilirsiniz. Bu yüzden donmuş ürünler depolamalısınız.

● Bol sıvı tüketin: Yetişkin bir kişinin günde 1.5-2 litre suya ihtiyacı vardır. Bunu asla unutmayın.

● Bol lifli gıdalar yiyin: Lifli gıdalar hem bağırsakları çalıştıracak hem de vücudunuzun sıvı alımını artıracaktır.

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