Karantinada ne yemelisin?

● Her öğün protein tüketin: Evde hareketsiz kalmak, kasların zayıflamasına yol açar. Proteinle beslenmek bunu önleyecektir.

● Yiyeceklerinizi ‘Tatlandırın’: Bir yerde kapalı kalmak, iştahı azaltabilir. Yiyeceklerinizi baharat ve soslarla tatlandırırsanız, yemekten keyif alabilirsiniz.

● D vitaminini eksik etmeyin: Kapalı alanda kalmak, yeterli D vitamini alamamanıza yol açar. Bu yüzden D vitamini hapları alabilirsiniz.

Suyu unutmayın

● Donmuş sebze ve meyve depolayın: Karantina altındayken günlük sebze ve meyveye ulaşma imkanı bulamayabilirsiniz. Bu yüzden donmuş ürünler depolamalısınız.

● Bol sıvı tüketin: Yetişkin bir kişinin günde 1.5-2 litre suya ihtiyacı vardır. Bunu asla unutmayın.

● Bol lifli gıdalar yiyin: Lifli gıdalar hem bağırsakları çalıştıracak hem de vücudunuzun sıvı alımını artıracaktır.

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