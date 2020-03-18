Karantinada ne yemelisin?
Karantinada hazır gıdaya yönelmek, sağlığa zarar verebilir. İşte uzmanlardan vücudun direncini artıracak tavsiyeler...
18 Mart 2020, Çarşamba 06:51 Son Güncelleme:
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● Her öğün protein tüketin: Evde hareketsiz kalmak, kasların zayıflamasına yol açar. Proteinle beslenmek bunu önleyecektir.
● Yiyeceklerinizi ‘Tatlandırın’: Bir yerde kapalı kalmak, iştahı azaltabilir. Yiyeceklerinizi baharat ve soslarla tatlandırırsanız, yemekten keyif alabilirsiniz.
● D vitaminini eksik etmeyin: Kapalı alanda kalmak, yeterli D vitamini alamamanıza yol açar. Bu yüzden D vitamini hapları alabilirsiniz.
Suyu unutmayın
● Donmuş sebze ve meyve depolayın: Karantina altındayken günlük sebze ve meyveye ulaşma imkanı bulamayabilirsiniz. Bu yüzden donmuş ürünler depolamalısınız.
● Bol sıvı tüketin: Yetişkin bir kişinin günde 1.5-2 litre suya ihtiyacı vardır. Bunu asla unutmayın.
● Bol lifli gıdalar yiyin: Lifli gıdalar hem bağırsakları çalıştıracak hem de vücudunuzun sıvı alımını artıracaktır.