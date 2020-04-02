Karantinada olan Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu

Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Hakan Hatipoğlu, herhangi bir rahatsızlığı olamamasına rağmen kendini ev karantinasına aldı. Eşi ve kızı Lila'yı tehlikeye atmak istemeyen Hatipoğlu, bir süredir izole bir hayat yaşıyordu. Ailesinden ayrı kaldığı için zor günler yaşayan ünlü isim, karantina süresini doldurdu.

"Aileme kavuştum"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hatipoğlu şöyle konuştu:

Karantina bitti. Aileme kavuştum çok mutluyum. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Benimki yurt dışından, riski az bir ülkeden geldiğim için ev karantinasıydı. Her gün Aile Sağlık Merkezi sağ olsun arayıp sordu kontrol etti. Bomba gibi bitirdik bu süreci. Hastalara şifa dilerim. Karantina bitti, aileme kavuştum.



