Türkiye Karantinada olduğu hastaneden kaçtı, cep telefonu dükkanında yakalandı

Karantinada olduğu hastaneden kaçtı, cep telefonu dükkanında yakalandı

Türkiye

Karantinada olduğu hastaneden kaçtı, cep telefonu dükkanında yakalandı

Ankara'da corona virüs (Kovid-19) şüphesiyle hastanede 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç. öğle saatlerinde hastaneden kaçtı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.

05 Nisan 2020, Pazar 16:57 Son Güncelleme:
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Ankara'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç. öğle saatlerinde hastaneden kaçtı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi. Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.

Ankara'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç, öğle saatlerinde hastaneden kaçtı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi.

Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.


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