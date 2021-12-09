Türkiye Karantinada olması gereken kadın bunu yaparken yakalandı

Karantinada olması gereken kadın bunu yaparken yakalandı

Türkiye

Karantinada olması gereken kadın bunu yaparken yakalandı

Düzce’de, koronavirüs temaslısı Fatma K. karantinada olması gerekirken sokakta dilenirken yakalandı.

09 Aralık 2021, Perşembe 16:43 Son Güncelleme:
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Düzce’de, çocuğu ile birlikte dilenen Fatma K.'nin koronavirüs temaslısı olduğu ortaya çıktı. Karantinada kalması gerektiği belirlenen kadını ekipler, ceza kesip, evine götürdü.

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, Konuralp Mahallesi Beçiyörükler kavşağındaki kadının çocuğu ile birlikte dilendiği ihbarını aldı. Kavşağa gelen ekipler, dilenen kadını yakaladı.



Fatma K. olduğunu belirlenen kadının, koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Fatma K.'ye dilendiği için 'Kabahatler Kanunu' kapsamında cezai işlem uygulandı, üzerinden çıkan paralara da el koyuldu.

Fatma K. ve çocuğu, daha sonra ekipler tarafından Akçakoca'daki evine götürüldü.


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