Türkiye Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı, hapsi isteniyor

Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı, hapsi isteniyor

Türkiye

Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı, hapsi isteniyor

Bursa'da karantina kuralını ihlal ederek düğün salonunda çalışan corona virüs hastasının 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

21 Eylül 2020, Pazartesi 17:02 Son Güncelleme:
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Bursa İnegöl Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çalışan T.A, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alındı.

Karantinada olması gereken T.A'nın, 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi.

Araştırmalarında, T.A'nın karantina kuralını ihlal ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da yaptığı açıklamada, karantina kuralını ihlal eden sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.

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