Magazin Karantinada ünlü aşıklara neler oldu?

Karantinada ünlü aşıklara neler oldu?

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Karantinada ünlü aşıklara neler oldu?

Karantina günleri bazı ünlü çiftlere yaramadı. Hayatlarını, ilişkilerini gözden geçirince ayrılık kararı aldılar. Kimi de eşi, sevgilisi yurtdışında olduğu için ‘zoraki ayrılık’ yaşıyor. Müge Dağıstanlı / POSTA

14 Nisan 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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İşte karantina günlerinde ünlü aşıklar ve ilişkileri...

  • 2012’de aşk yaşamaya başlayan Kutsi ve Feyza Çıpa 2.5 yıl önce nişanlanmıştı. 3 ay sonra evleneceklerdi.
  • Esra Eron ile Efe Gürsoy 3 yıldır birlikteydi.
  • Serdar Ortaç 1 ay birlikte olduğu Seçil Gür’den ayrılırken “Harbi kızdı, Adanalıydı” dedi. Seçil ayrılığı sosyal medyadan öğrenip çok kırıldı.
  • Demet Özdemir’in eski sevgilisi Can Yaman ile hâlâ yakın arkadaş olması sevgilisi Yaman Taciroğlu’nu kızdırdı. Bu aşk da 2 ay sürdü. ● Aleyna Tilki , sevgilisi Kadir Güneş’e veda mesajı yazıp ayrıldı.
  • Chloe Loughnan ile Kaan Kalyon’un ilişkisi de 2 ay sürdü.

Hasret kaldılar

  • Burak Hakkı Gelibolu, sevgilisi Hara Pappa ise Atina’da kaldı.
  • Ayşe Kucuroğlu ile Atina’da yaşayan sevgilisi Alex Papantoniou canlı yayında hasret gideriyor.
  • Banu Zorlu, Roma’daki aşkı Roberto’yu çok özlüyor, onun için endişeli.
  • Atilla Saral-İnci Türkay çifti, Londra’da yaşıyordu. Atilla Saral işleri için Çanakkale’ye gelince Türkiye’de kaldı.

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