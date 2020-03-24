Karantinadaki insanlara midilli Alf ile yardım ediyor
Tüm dünya corona virüs salgını nedeniyle evlerine kapandı. Sosyal izolasyona giren insanların çoğunu yaşlılar ve yalnız insanlar oluşturuyor. Hannah Russell, bu insanlara yardım etmenin yolunu midillisi Alf ile buldu. Hannah, yardıma muhtaç insanlara Alf ile birlikte taze yumurta ve temel ihtiyaçlar ulaştırıyor.
24 Mart 2020, Salı 13:45 Son Güncelleme:
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İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Hannah Russell, corona virüs karantinası nedeniyle evden ayrılamayan savunmasız insanlara ihtiyaç malzemeleri götürüyor. Ancak bunu yaparken ona 70 santim uzunluğundaki midillisi Alf eşlik ediyor. Sevimli midilli, 2012 yılında Hannah tarafından sahiplenildiğinden beri Instagram'da binlerce takipçisi olan ünlü biri haline geldi. İngiltere'deki insanlar sosyal izolasyona girdiğinden beri Alf, köyündeki insanlara taze yumurta taşıyor. Kasabada bir mobilya ve hediyelik eşya dükkanı işleten Hannah, yardıma muhtaç insanlar için bu taşıma işini ücretsiz yapıyor.
https://www.instagram.com/p/B-CC5nqH0_b/
https://www.instagram.com/p/B9_IaWIH_VU/
Hannah, "Corona virüs insanların eve kapanmasına neden olunca 'köyümde kilitli olan insanlara yardım etmek için ne yapabilirim?' diye düşündüm. Yorkshire Dales'de çok sayıda büyük dükkan yok ve panikleyen insanlar çoğu marketi talan etti. Yerel bir çiftçi taze yumurta kutuları yaptı, ancak bunları insanlara ulaştırmanın hiçbir yolu yoktu. Bu yüzden onları insanlara götürmeye başladım ve Alf'i de yanıma aldım, böylece turlarımızda neşe saçtık" diyor.
https://www.instagram.com/p/B990DAIHWo1/
Alf'in Instagram hesabı sayesinde dünya çapında bir hayran kitlesi var.