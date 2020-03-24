Karantinadaki insanlara midilli Alf ile yardım ediyor

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Hannah Russell, corona virüs karantinası nedeniyle evden ayrılamayan savunmasız insanlara ihtiyaç malzemeleri götürüyor. Ancak bunu yaparken ona 70 santim uzunluğundaki midillisi Alf eşlik ediyor. Sevimli midilli, 2012 yılında Hannah tarafından sahiplenildiğinden beri Instagram'da binlerce takipçisi olan ünlü biri haline geldi. İngiltere'deki insanlar sosyal izolasyona girdiğinden beri Alf, köyündeki insanlara taze yumurta taşıyor. Kasabada bir mobilya ve hediyelik eşya dükkanı işleten Hannah, yardıma muhtaç insanlar için bu taşıma işini ücretsiz yapıyor.

Hannah, "Corona virüs insanların eve kapanmasına neden olunca 'köyümde kilitli olan insanlara yardım etmek için ne yapabilirim?' diye düşündüm. Yorkshire Dales'de çok sayıda büyük dükkan yok ve panikleyen insanlar çoğu marketi talan etti. Yerel bir çiftçi taze yumurta kutuları yaptı, ancak bunları insanlara ulaştırmanın hiçbir yolu yoktu. Bu yüzden onları insanlara götürmeye başladım ve Alf'i de yanıma aldım, böylece turlarımızda neşe saçtık" diyor.





Alf'in Instagram hesabı sayesinde dünya çapında bir hayran kitlesi var.

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