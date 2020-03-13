Karantinadaki İtalyanlar balkonlardan şarkı söylüyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi. Ülkede, üç hafta önce görülmeye başlayan Covid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya'da hafta başında sosyal medya üzerinde başlayan ve hükümetin de destek verdiği “Ben evde kalıyorum” kampanyasıyla halk evden çıkmıyor ve sosyal medya üzerinden haberleşiyor. Ülkede, çoğu iş yeri çalışanlarıyla evden telekonferans yöntemiyle bağlantı kurarken, üniversite hocalarının da derslerini telekonferans yöntemiyle yaptıkları öğrenildi.

'Bunu birlikte yeneceğiz'

Sosyal medyada yayılan videolar ise, İtalyanların koronavirüse karşı duruşlarını gösterdi. Evlerinden çıkmayan İtalyanlar, balkonlardan şarkı söyleyerek birbirlerine destek oluyor. Twitter'da yayılan dokunaklı videolar, tüm dünyanın dikkatini çekti. İrlandalı siyasetçi Mary Lou McDonald da bu kişilerin arasındaydı. Lou McDonald, paylaşımında 'Bunu birlikte yeneceğiz' dedi.