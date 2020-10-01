Karantinadaki papağanlar birbirine küfür öğretti

İngiltere’nin Lincolnshire kontluğunda bulunan vahşi yaşam parkında, corona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada bir arada kalan 5 papağan birbirlerine küfür etmeyi öğretti.

Kısıtlamaların hafifletilmesi sonrası parka gelen ziyaretçiler, papağanların kendilerine takma isim taktığını duyunca şaşkına döndü.

"Uygunsuz dili kullanmaya alıştılar"

Vahşi yaşam parkının genel müdürü Steve Nichols, “Papağanların küfür etmesi personeli güldürdü. Personelin gülmesiyle kuşlar da bu uygunsuz dili kullanmaya alıştı” dedi.

Söz konusu küfürlerin ve takma isimlerin ziyaretçilerin hoşuna gittiğini belirten Nichols, parka gelen çocukların küfürlü kelimeleri öğrenmemeleri için papağanların başka bölüme alındığını ifade etti.

DHA







