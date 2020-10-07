Corona virüs salgını ile birlikte karantina işlemi, hayatın rutin uygulamalarından biri haline geldi. Ülkeye yeni giriş yapan insanlarla karantina altına alınması gereken kişilerin izole edilmesi salgının yayılmasını önlemek açısından hayati derecede önemli. Ancak evde karantina yöntemi, karantinaya uymayan kişilerin tespitini zorlaştırıyor. Diğer yandan karantinanın tek bir merkezde yapılması ise devlet için ciddi bir maliyet kalemi oluşturuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislerinin ürettiği elektronik bileklik takip sistemi bu iki sorunu da ortadan kaldırıyor. Elektronik izleme yazılımıyla geliştirilen Elektronik Bileklik sayesinde karantinada olması gereken kişilerin evlerinden dışarı çıkmaları durumunda sistem uyarı verecek. Aynı zamanda geliştirilen “Elektronik Bileklik”, yasal düzenlemeler dahilinde devletin uygun göreceği pandemi dışı hallerde de kullanılabilecek.

Elektronik Bileklik düşük enerjili Bluetooth bağlantılı ibeacon teknolojisi kullanılarak üretildi. Bu sayede karantina altındaki kişilerin düşük bir maliyetle 7/24 anlık olarak evlerinde takip edilebilecek. Kullanıcının belirlenen yerden uzaklaşması durumunda ise sistem uyarı verecek.

Kişisel verilerin güvenliği ön planda tutularak yazılımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi Süper bilgisayarı kullanılarak üretilen elektronik bileklik için Android ve iOS telefonlara uygun uygulamalar da geliştirildi. Kullanıcının uygulamayı telefonundan silmesi veya bileklik ile telefon arasından bağlantının kopması halinde de sistem gerekli birimlere haber veriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, corona virüs karantinası altındaki kişilerin kuralları ihlal ederek dışarıya çıkmasını önlemek amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi mühendisleri tarafından “Elektronik Bileklik” geliştirildiğini söyledi.

Geliştirdikleri elektronik bileklik ile evde karantina uygulamasının güvenli ve denetlenebilir bir hale geleceğini hatırlatan Prof. Dr. Günsel, diğer yandan devleti, olası bir tek merkezli karantina zorunluluğundan kaynaklanacak büyük bir mali yükten kurtaracağını da sözlerine ekledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, geliştirdikleri Elektronik Bilekliğin, yasal mevzuata uygun olarak devletin, uygun göreceği pandemi dışı hallerde de kullanabileceğini söyledi.

Elektronik bilekliğin tasarımı, yazılımı ve üretiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacağını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Teknoloji odaklı projelerle, yenilik yerlileşme ve millileşme hedeflerimize bir adım daha atıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi olarak yazılım, bilişim, haberleşme, enerji üretim ve dağıtım sistemleri, giyilebilir teknolojiler ve akıllı sistemler üzerinde çalışarak üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.