Türkiye Karantinadan kaçan kişiyi polis ekipleri buldu

Karantinadan kaçan kişiyi polis ekipleri buldu

Türkiye

Karantinadan kaçan kişiyi polis ekipleri buldu

Ankara'da corona virüs belirtisi gösteren ve karantina altında tutulan bir kişi hastaneden kaçtı.

23 Mart 2020, Pazartesi 09:50 Son Güncelleme:
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Ankara’da yeni tip corona virüs şüphesiyle karantina altında bulunan kişi hastaneden kaçtı. Yüksek ateş ve öksürük nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine başvuran Y.Y. (36), acil serviste gözetim altına alındı. Tetkikler sonucu corona virüs şüphesiyle karantinaya alınan hasta, bir süre sonra görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı. Hastanenin alarm durumuna geçtiği olay sonrası polis ekipleri Y.Y’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanın bir sitede oturduğunu belirleyen ekipler, kısa sürede adrese ulaşarak önlem aldı. Ekipler, evinde olduğu anlaşılan Y.Y’ye müdahale için özel kıyafetli polis ekibi talep etti.

Polis ekipleri yakaladı     

Koruyucu kıyafet ve maskeleri bulunan 112 Acil Servis görevlileri de söz konusu adrese yönlendirildi. Özel koruyucu elbise, tıbbi gözlük, maske ile eldiven kullanan polis ekipleri Y.Y’yi yakalayarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Y.Y, sağlık görevlileri tarafından karantina esasları uygulanarak ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada Y.Y’nin ikamet ettiği sitenin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin maske taktığı, dezenfektanlarla ellerini ve telsizlerini temizlediler.

AA


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