Türkiye Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek

Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek

Türkiye

Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek

Evde 14 günlük karantina süresine uymayanlar, tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçanlar hakkında arama kararı çıkarılacak. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan adli işlem başlatılacak. Aranan listesine ilk giren ise İstanbul Ümraniye'den 21 yaşında bir kadın oldu.

03 Nisan 2020, Cuma 16:06 Son Güncelleme:
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TRTHaber'in geçtiği son dakika bilgilerine göre; Karantinadan kaçanlar yakalandıklarında haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan işlem yapılacak. Bu kapsamda listeye ilk giren kişi İstanbul'dan oldu.

Karantina firarileri, Cumhuriyet savcılığı ve mülki idare amirinin talimatıyla "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek. Kişisel bilgileri sisteme girilecek. Genel Bilgi Toplama yani GBT sorgularında da "aranıyor" kayıtları çıkacak.

Adli işlem başlatılacak

Söz konusu kişiler yakalandıklarında gözaltına alınacak. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan adli işlem başlatılacak. Uygulamaya 81 ilde vakit kaybetmeden başlandı. Aranan listesine ilk giren ise İstanbul Ümraniye'den 21 yaşında bir kadın oldu.

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