Karantinadan kaçırılan yolcunun faturası vali yardımcısına çıktı

18 Mart Çarşamba akşamı yurt dışından gelen vatandaşlar için uygulanan tedbirler kapsamında Paris-İstanbul seferiyle Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarını karantina adresine götüren mühürlü bir otobüsün önü İstanbul Havalimanı çıkışında polis tarafından kesildi. Mührü kıran Vali Yardımcısı İsmail Şanlı’nın talimatıyla otobüse binen polisler, yolcular arasında bulunan Güzide Sofi’yi otobüsten indirerek Şanlı’nın makam aracına bindirdi.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Otobüste bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntüleri çekilip sosyal medyada paylaşılan skandal olay sonrası, İçişleri Bakanlığı ve KKTC yetkilileri art arda açıklamalar yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gazisomanpaşa Başsavcılığı da ayrı ayrı adli soruşturma başlattı.

Görev yeri değiştirildi

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; eylemin yanlış bir eylem olduğunu ve sorumluların tespit edilip gereğinin yapılacağını açıklayan İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması sonrasında, idari soruşturma da başlatılan olayla ilgili mülkiye müfettişleri soruşturmasına devam ederken, ilk etapta olayın sorumlusu olarak görülen İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amiri Vali Yardımcısı İsmail Şanlı’nın görev yeri değiştirildi.

Valilik emrine çekildi

İstanbul Havalimanı'nın açılışından bu yana görevi yürüten Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı görevden alınıp Valilik emrine çekilirken, yerine İçişleri Bakanlığı'nda Mülkiye Müfettişi olarak görev yaparken geçen kasım ayında birinci sınıf mülki idare amirliğine yükselen Hakan Hakyemez getirildi.

Testi pozitif çıktı iddiası

Öte yandan, yakın çevresine, “Ben sıralı emre uydum” dediği ve olaydan birkaç gün sonra yaşadığı rahatsızlık sonrası Covit 19 testi yaptırdığı öğrenilen Şanlı’nın testinin de pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı ileri sürüldü.

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