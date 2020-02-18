Karantinadan nasıl kaçtığını anlattı

Geçtiğimiz hafta Çin'den, Rusya'nın Saint Petersburg şehrine döndükten sonra karantinaya alınan, ancak hastaneden kaçarak kendisine eve kilitleyen Alla Ilyina'nın karantinaya dönmesi kararı verildi. Mahkeme Ilyina'nın ifadesinin antiseptik aydınlatıcı altında alındığını ve hastaneye geri gönderilmesine karar verildiğini açıkladı. Ilyina'nın avukatı Vitaly Cherkasov ise karara itiraz edeceklerini belirtti. Cherkasov'un serbest bırakılmadan önce 3 koronavirüs testinden negatif sonuç çıkması gerektiğini ifade ederken bunun ne kadar süreceği ile ilgili bir takvim olmadığını vurguladı.

'Kısa devre yaptım'

Öte yandan Ilyina, Moscow Times gazetesine yaptığı açıklamada hastane odasının elekronik kapısını kısa devre yöntemiyle açtığını söyledi. Ilyina, "Bir harita çizdim ve planı detaylandırdım. Akşam olduğunda karantina odamın kapısını kısa devreyşe açtım." dedi. Genç kadın, bunun için fizik çalıştığını itiraf etti. Karantinadan kaçmasının ardından St.Petersburg'un baş doktoru, Ilyina'ya karantina kurallarına uymamak ve kamu sağlığını tehlikeye atmak suçlamasıyla dava açtı.