Karantinanın uzatılmasına sinirlenen mahalleli polise taş attı
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir mahallede, 15 sokak için sokağa çıkma yasağının uzatıldığını öğrenen mahalleli polise taş atarak tepki verdi.
04 Haziran 2020, Perşembe 17:27 Son Güncelleme:
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Antalya'da bir mahalledeki 15 sokakta karantina süresi uzatıldı. Duruma tepkili olan mahalle sakinleri polise taş attı. Zaman zaman da gerginlik çıkartan grup, karantinanın kaldırılmasını istiyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan 15 sokağın, corona virüs önlemleri kapsamında, karantina süresi 1 hafta daha uzatıldı. Sürenin uzatılmasına tepki gösteren halk sokaklara çıktı. Zaman zaman olay çıkartan grubu polis, ikna etmeye çalışsa da gerginlik yaşandı.
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