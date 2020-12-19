Karantinanıza renk katacak neşeli filmler

STAJYER / THE INTERN

Başarılı bir şirket sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarından birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Yaşlı insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasındaki iş ilişkisi zamanla sağlam bir dostluğa dönüşecektir. Romantik komedilerin usta ismi Nancy Meyers’ın imzasını taşıyan film, farklı konusu ve Robert De Niro’nun üst düzey performansıyla dikkat çekiyor.

PATCH ADAMS

Aramızdan çok erken ayrılan usta oyuncu Robin Williams’ın devleşen performansıyla süslenen bu duygu dolu film, doktor olmaya hazırlanan Patch Adams adındaki adamın alışılmamış yöntemleri yüzünden üstleriyle yaşadığı sürtüşmeleri ve kendi yolundan dönmeden hastalarının hayatında gerçekleştirdiği mucizeleri anlatıyor. Pandemi süresince canını hiçe sayarak hayat kurtaran doktorlarımıza saygıyla... Bu film sizi bir yandan ağlatırken bir yandan da güldürecek.

BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ / GROUNDHOG DAY

Bill Murray ve Andie MacDowell’ı başrollerinde izlediğimiz bu fantastik macera artık tam bir klasik. Kibirli ve sinir bozucu bir sunucu olan Phil Connors, sunmak istemediği bir haber yüzünden gittiği küçük kasabada, geçireceği sıkıcı bir günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalır. Her sabah aynı kabusa uyanan Phil’in bu makus talihini değiştirmek için bambaşka bir adama dönüşmesi gerekecek. Tam bir hafta sonu filmi!

ÇİKOLATA / CHOCOLAT

İşte gerçek bir ‘kendini iyi hisset’ filmi klasiği! Juliette Binoche ve Johnny Depp ikilisinin arasındaki kimyayla da göz dolduran bu sıcacık film, Fransa’nın küçük ve tutucu bir kasabasında kızıyla birlikte yaşam mücadelesi veren bir kadını ve başından geçenleri anlatıyor. Bir çikolata dükkanı işleten Vianne’nin elleriyle hazırladığı leziz mi leziz çikolatalar iştahınızı kabartırken yumuşacık aşk, dayanışma ve kabullenme öyküsüyle de size iyi gelecek.

YAŞAMIN RENKLERİ / PLEASANTVILLE

Pleasantville, siyah-beyaz tonların egemenliğinde, küçük ve kendi halinde bir kasabadır. Kasabanın insanları birbirlerine çok bağlıdır. Bu kasabada asla kötülük hüküm sürmeyecek gibidir. Renklerle ve anlattığı farklı hikayeyle seyirciyi büyüleyen bu film içinizi yaşam sevinciyle dolduracak. Tobey Maguire, Jeff Daniels ve Joan Allen’lı muhteşem kadrosu da cabası!

KARTAL EDDIE / EDDIE THE EAGLE

Taron Egerton, Hugh Jackman ve Christopher Walken’lı kadrosuyla göz dolduran ‘Kartal Eddie’, gerçek bir hikayeden uyarlama. Film, İngiltere tarihindeki en ünlü kayak atlamacı Michael Edwards namıdiğer Eddie the Eagle’ın ilham verici üstün başarısını konu ediyor. İyi bir sporcu olması imkansız olan Eddie, yaşama sevinci ve azmiyle tüm zorlukların üstesinden gelirken hem duygu hem de umut dolu bir kahraman haline geliyor ve izleyenlerin gözlerini doldururken aynı zamanda da neşeli kahkahalar attırıyor. Gözden kaçmış ve değeri bilinmemiş bu harika filmi pas geçmeyin.