Karantinaya alınan berberlerin corona virüs test sonucu çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan 50 kişiden 35’inin testi negatif çıktı. Diğer 15 kişinin test sonuçlarının da bugün belli olacağı belirtilirken Kaymakamlık, karantinaya alınan berberlere biner lira yardımda bulundu.

Tavşanlı ilçesinde corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine kapatılan berber ve kuaförler geçen hafta normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılarak hizmet vermeye başladı. İlçede faaliyet gösteren yaklaşık 100 kadar berber dükkanını denetleyen ekipte yer alan doktorda, belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı görevlilerce yapılan filyasyon çalışmasında doktorun 50 kadar berber ve çalışanının denetlenmesine katıldığı belirlendi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca berber ve çalışanlar 14 günlük ev karantinasına alınarak test yapıldı.

15 kişinin sonucu bekleniyor

Şu ana kadar sonuçlanan 35 kişinin testi negatif çıktı. Diğer 15 kişinin testlerinin de bugün sonuçlanacağı bildirildi. Tavşanlı Kaymakamlığı, 50 gün kapalı kaldıktan sonra bu kez de karantinaya alınan 50 kadar berbere biner lira sosyal yardımda bulundu. Berberlerin ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.

Kurul kararınca karantinaya alınanlar arasında yer alan Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli, karantina nedeniyle müşterilerinin tedirginlik yaşadığını belirterek, “Denetleme ekibindeki doktor Covid-19 testi pozitif çıktı ve benim de aralarında bulunduğum 50 berber şu an 14 günlük karantinaya alındık. İlk sonuçlara göre 35 arkadaşımızın testi negatif çıktı. Kalanların da bugün sonuçları belli olacak. Bu anlamda bir tehlike olmadığını ve müşterilerimizin de rahat olmasını istiyoruz. Önümüzdeki hafta karantinada berberlere yeniden test yapılacak ve corona virüs durumları tekrar kontrol edilecek. Karantinadan sonra iş yerlerimizi açıp, müşterimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Tavşanlı ilçesinde karantinaya alınanlar dışındaki erkek kuaförleri hizmet vermeye devam ediyor. Açık olan kuaförlerden Ali Gülsün, uzun süre kapalı kalan berberlerin bu kez de karantinaya alınmalarına üzüldüklerini söyledi. Gelen ekiplerin hijyen ve corona virüs tedbirlerini kontrol ettiklerini kaydeden Gülsün, “Yaklaşık 50 gün sonra tekrar hizmete girdik. Denetlemeye gelenler corona virüs tedbirlerini, koltuklar arasındaki sosyal mesafe kuralına ve tek kullanımlık malzemeleri kontrol ettiler. 50 iş yerine denetime giden doktor pozitif çıkınca arkadaşlarımız karantinaya alındı. İlçedeki diğer berberler işlerine devam ediyor” şeklinde konuştu.

DHA





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