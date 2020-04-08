Egzersiz & Diyet Karantinaya renk katacak 8 nostaljik egzersiz

Karantinaya renk katacak 8 nostaljik egzersiz

Egzersiz & Diyet

Karantinaya renk katacak 8 nostaljik egzersiz

Corona virüs nedeniyle hepimizin evde olduğu günleri büyük çoğunluk egzersiz yapmak için motive olmaya çalışmakla geçiriyor. Instagram'ın hikayeler bölümüne girince yoga yapanlar mı derseniz, pilates mi dersiniz... Kendi adıma ben, spor olayına karantinamın birinci ayında hâlâ girememiş biriyim. Ama bu 80'lerin ve 90'ların egzersiz videoları, gerek müziği gerek kareografik yapılarıyla fena bağladı beni. İşte onlardan en müziklileri!

08 Nisan 2020, Çarşamba 11:32 Son Güncelleme:
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1998

1988

1993

1994

80'ler


80'ler


1989


80'ler

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