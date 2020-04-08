Karantinaya renk katacak 8 nostaljik egzersiz
Corona virüs nedeniyle hepimizin evde olduğu günleri büyük çoğunluk egzersiz yapmak için motive olmaya çalışmakla geçiriyor. Instagram'ın hikayeler bölümüne girince yoga yapanlar mı derseniz, pilates mi dersiniz... Kendi adıma ben, spor olayına karantinamın birinci ayında hâlâ girememiş biriyim. Ama bu 80'lerin ve 90'ların egzersiz videoları, gerek müziği gerek kareografik yapılarıyla fena bağladı beni. İşte onlardan en müziklileri!
08 Nisan 2020, Çarşamba 11:32 Son Güncelleme:
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