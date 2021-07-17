Karaoğlan Geliyor filmi yıllardır Türk televizyonlarında yayınlanıyor ve yıllardır aynı ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz ünlü oyuncu ve yönetmen Kartla Tibet’in başrolde yer aldığı Karaoğlan Geliyor filmi aynı zamanda 70’li yıllara damga vuran kahramanlık filmlerinin başında geliyor.

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Karaoğlan Geliyor filmi, Cengiz Han’ın hazinesini arayan Karaoğlan’ın macerasını anlatıyor.

Cengiz Han, ölüm vaktiğinin geldiğini hissedince onun topraklarını almak isteyen varislerinin birbirine düşmesini engellemek için bir plan yapar. En güvendiği adamları Tokta ve Otsukarcı’ya hazineyi kendisiyle beraber gömmelerini ve başında nöbet tutmaları emrini verir.

Otsukarcı’ya ihanet eden Tokta, hazineye tek başına sahip olabilmek için planları yapar. Hazineye almak için bütün obayı yakıp yıkan Tokta, Otsukarcı’nın karısını da öldürür ve oğlu Karaoğlan’ı kaçırır.

Karaoğlan, şans eseri bir hancı tarafından ele geçirilip büyütülür ve annesinin intikamını alarak, hazineye kavuşur.

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİNİN KARAKTERLERİ

Karaoğlan: Kartal Tibet

Otsukarcı: Ahmet Mekin

Çavdar Tarlası: Meral Zeren

Torka: Suphi Tekniker

Tolunay Hatun: Ceyda Karahan

Küçük Karaoğlan: Kanat Tibet

Hülagü: Yalçın Boratap

Zindancı: Arap Celal

Hancı: İhsan Yüce

Başpehlivan Pars: Yavuz Selekman

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Karaoğlan Geliyor filmi unutulmaz Kartal Tibet filmleri arasında yer alıyor. 1972 yılında vizyona girdiğinde büyük beğeni toplayan filmin nerede çekildiğine dair ne yazık ki bir bilgi mevcut değil.