Karaoke partisi 2 can aldı

Virüse adeta meydan okuyan kişiler, hâlâ bir pandeminin ortasında olduğu gerçeğini kabul etmeyenler, resmen ölüm saçıyor. İnsanlar corona virüsün ciddiyetini küçümsediğinde, sonuç trajik olabiliyor. Buna örnek olabilecek bir durum, Florida'nın Palm Coast kentindeki bir kulübünde yaşandı.

Süper yayıcı etkisi yarattı

ABD Florida’da bir kulüpte karaoke partileri düzenlendi. Corona virüs kabusu unutuldu. Maskesiz ve sosyal mesafesiz bu partiler, ‘süper yayıcı’ etkisi yarattı. Kulübe gelen 50 kişi corona virüse yakalandı. 69 yaşında bir kadın, 74 yaşında bir erkek de bu partilerden virüsü kapanların bulaştırması sonucu öldüler. Virüsün karaoke yapılan mikrofon aracılığıyla bulaştığı belirlendi.







