Karaoke partisi 2 can aldı
Corona virüs salgınını ciddiye almayan bir grup, cinayet denilebilecek ölümlere yol açtı. Florida'daki bir karaoke partisi 50 corona virüs vakası ve iki ölümle sonuçlandı.
26 Eylül 2020, Cumartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Virüse adeta meydan okuyan kişiler, hâlâ bir pandeminin ortasında olduğu gerçeğini kabul etmeyenler, resmen ölüm saçıyor. İnsanlar corona virüsün ciddiyetini küçümsediğinde, sonuç trajik olabiliyor. Buna örnek olabilecek bir durum, Florida'nın Palm Coast kentindeki bir kulübünde yaşandı.
Süper yayıcı etkisi yarattı
ABD Florida’da bir kulüpte karaoke partileri düzenlendi. Corona virüs kabusu unutuldu. Maskesiz ve sosyal mesafesiz bu partiler, ‘süper yayıcı’ etkisi yarattı. Kulübe gelen 50 kişi corona virüse yakalandı. 69 yaşında bir kadın, 74 yaşında bir erkek de bu partilerden virüsü kapanların bulaştırması sonucu öldüler. Virüsün karaoke yapılan mikrofon aracılığıyla bulaştığı belirlendi.