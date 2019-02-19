Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen 50 bin nüfuslu Konya Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar vatandaşları tedirgin ediyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk bulunan Karapınar'da 3 gün arayla 2 yeni obruk daha oluştu.

İlk obruk geçen cuma günü Reşadiye Mahallesi'nde Yedikuyu mevkiindeki yayla yolunda meydana geldi. Bu obruk 4 metre çapında ve 15 metre derinliğindeydi. Diğer obruk ise aynı mahallede yaklaşık 3 kilometre ilerideki Karakaya mevkiinde geçen pazar günü gece saatlerinde bir yonca tarlasında oluştu. Bu obruğun ise 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde olduğu bildirildi.

KÖPEKLERİN HAVLAMASIYLA FARK ETTİLER

Yonca ekili tarlanın yaklaşık 100 metre ilerisindeki evde oturan Latif Karakaya, sabah saatlerinde komşu tarlada obruk oluştuğunu gördüğünü söyledi. Karakaya, ''Gece köpekler sürekli havlıyordu. Besicilik yaptığımız için de hırsız geldiğini düşünüp, dışarı çıkıp kontrol ettim. Hava karanlık olduğu için obruğu fark etmedim. Sabah yine etrafı kontrol ettiğimde komşumuzun yonca ekili tarlada obruk oluştuğunu gördüm. Obruk 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde; ancak daha genişleyeceğini düşünüyorum. 8 ay önce de 200 metre ilerideki bir tarlada obruk oluşmuştu. Sürekli obruk oluşmasından dolayı bölge halkı olarak tedirginiz. Tarlamızda obruk oluşsa da yine o tarlayı ekiP biçmeye mecburuz, çünkü, yapacak başka hiçbir işimiz yok" dedi.







