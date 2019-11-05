Sağlıklı beslenme ve egzersiz ile kilo vermeyi başaramamış obezite hastalarının son yıllarda sıklıkla başvurduğu yöntemlerin başında mide balonu ve mide botoksu uygulamaları geliyor. Peki, Mide botoksu ile mide balonu arasındaki farklar nelerdir? Mide botoksu ve mide balonu hakkında merak edilenleri Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Korhan Mercan anlatıyor.

Mide balonu nedir? Mide balonu hangi durumlarda tercih edilir?

Obezite tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan mide balonu uygulaması, mide içerisine yerleştirilen 600-700 cc hacmindeki bir balon yoluyla mide hacmini küçülterek , hastaların diyete adaptasyonunu kolaylaştıran bir yöntemdir. Özellikle ameliyat istemeyen hastalarda , beden kitle indeksi ameliyata uygun olmayan ve kilo vermek isteyen hastalarda ya da super morbid obez hastalarda ameliyata hazırlık aşamasında tercih edilen bir yöntem olması ile dikkat çekmektedir.

Mide balonu uygulanacak olan hastalara işlem öncesinde mutlaka gastroskopi (mide endoskopisi) yapılmalı ve eğer mevcutsa mide hastalıkları tedavi edilmelidir.

Mide balonu uygulaması nasıl yapılır?

Mide balonu uygulaması kesinlikle ameliyatsız bir yöntem olup, balon sadece endoskopik olarak takılır ve çıkartılır. İşlem sedasyon dediğimiz uyku hali oluşturularak yapılır ve hastalar işlem sırasında herhangi bir şey hissetmezler.

Mide balonu markasına bağlı olarak genellikle 600-700 cc hacminde bir silikon balondur. İşlemden önce havası alınmış olan silikon balon ağızdan yutturularak mideye gönderilir. Balon, endoskop eşliğinde 600-700 cc hava ya da metilen mavisi ile boyanmış izotonik ile şişirilir. Balon yeri kontrol edilir ve işlem sonlandırılır. İşlem süresi yaklaşık 20 dakikadır ve hasta işlem sonrasında evine gidebilir.

Mide doğası gereği içeriğini ya ince bağırsağa aktarmak ya da kusmak suretiyle dışarı atmak ister. Dolayısıyla uygulama sonrasında ilk bir hafta ( özellikle ilk üç gün ) hastalarda bulantı, kusma, mide bölgesinde sırta vuran ağrı gibi bazı şikayetler oluşabilir. Bu dönemde hastalara gerek ağızdan ilaç tedavisi gerekse damardan serum tedavisi ile destek olmak gerekir. Bu sıkıntılı periyot sonrasında hastalar diyetisyen eşliğinde sürece devam etmelidirler.

Mide balonu uygulamasının riski var mı?

Balon yaklaşık 8 ila 9 ay kadar midede kalır ve bu sürenin sonunda yine endoskopik olarak (ameliyatsız) çıkarılır.

Mide balonu uygulaması cerrahi yöntemlere göre başarısızlık oranları daha yüksek bir yöntemdir. Özellikle balon çıkarıldıktan sonra verilen kiloların geri alınma riski mevcuttur. Bunun sebebi olarak balon uygulamasının cerrahi yöntemlere göre daha hasta bağımlı bir yöntem olması gösterilebilir. Balon uygulamasındaki amaç geçici olarak mide hacmini küçültüp hastaların yeni bir beslenme alışkanlığı kazanmasını sağlamaktır. Başarısızlıklar bu alışkanlığı kazanamayan ya da daha sonra eski yeme alışkanlığına geri dönen hastalarda görülmektedir.

Mide botoksu nedir? Mide botoksu kimlere yapılır?

Mide botoksu olarak bilinen mide yüzeyine botullinum toksin enjeksiyonu yöntemi, özellikle obezite ameliyatı olmak istemeyen ya da beden kitle indeksi (BKİ) ameliyat olmaya elverişli olmayan hastalarda kullanılan ameliyatsız, endoskopik bir işlemdir. BKİ 27-35 arası olan hastalarda güvenle tercih edilebilen bu yöntem midenin belli bölgelerine yapılan botullinum toksin enjeksiyonu esasına dayanır.

Mide botoksu nasıl uygulanır?

Anestezi doktorları tarafından oluşturulan sedasyon dediğimiz derin uyku hali sonrasında rutin endoskopik inceleme ile başlayan işlemde yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağı incelendikten sonra botullinum toksin enjeksiyonuna engel mide patolojisi yok ise enjeksiyon işlemine geçilir. Tamamı 15 dakika kadar süren bu işlemin ardından hastalar yaklaşık 1 saat içerisinde anestezinin etkisinden kurutulup normal günlük aktivitelerine dönebilirler.

Botullinum toksininin etkisi işlemden sonraki 3. ya da 4. günlerde belirginleşmeye başlar ve ortalama 3.5-4 ay kadar devam eder. Botullinum toksini midenin hareket kaslarında geçici ve kısmı paraliziler (felçler) yaratarak mide boşalmasını geciktirir ve uzun süreli tokluk ve doygunluk hissi yaratır. Aynı zamanda midenin fundus bölgesinden salgılanan Ghrelin Hormonu ( İştah Hormonu )‘nu baskılamak için bu bölgeye de enjeksiyonlar yapılır. Bu sayede hastalar diyetisyenimiz tarafından verilen diyet listelerine daha kolay adapte olur ve bu diyet listelerinin uygulanabilirlik süreleri uzar.

Mide botoksu ne zaman etki etmeye başlar?

Mide Botoks uygulamasındaki hedefimiz hastalarımızın fazla kilolarının yüzde 40-45 kadarının bu süre zarfında verilmesini sağlamaktır. İhtiyaç halinde işlemden 6 ay sonra mide botoksu tekrarlanabilir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr