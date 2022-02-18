Karara öfkelendi, atıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı

Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı’da hurdacılık yapan ismi öğrenilemeyen vatandaşın hurda topladığı at arabasına el konuldu. Ekmek teknesinin elinden alınmasına kızan vatandaş, atıyla kaymakamlık binasına geldi. Atıyla kaymakamlık binasına girmek isteyen vatandaşa görevliler izin vermedi.









Hasta çocuğu olduğunu ve çalışması gerektiğini söyleyen vatandaş, atını kaymakamlık bahçesindeki direğe bağladı. Daha sonra görevlilerce kaymakamla görüştürülmek üzere binaya alındı.

Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA