Kararan silikon nasıl temizlenir?

KARARAN SİLİKON NASIL TEMİZLENİR?

Kararan silikonu temizlemenin en bilindik yöntemlerinden birisi çamaşır suyudur. Hafif nemlendirilmiş yüzeye çamaşır suyu dökün ve fırça veya sünger yardımıyla iyice ovalayın. Ortalama 1 - 2 saat durulamayın. Daha sonra ılık su yardımıyla durulayın.

Kararan silikonu temizlemek için kullanılan bir başka yöntem ise mineralli krem temizleyicilerdir. Nemli bir beze mineralli krem temizleyici dökün ve rengi değişmiş bölgeyi temizleyin. Daha sonra ılık suyla temizleyin.

Kararmış silikondan kurtulmanın en kolay yolu silikonu söküp baştan silikon uygulamaktır. Eğer bu mümkün değilse renkli silikon alıp rengini değiştirebilirsiniz.



