Kararı okuyan gözyaşlarını tutamadı! Küçük Eymen’i vahşice öldürmüşlerdi…

Hakim Haki Öncü başkanlığındaki mahkeme heyetince hazırlanan 34 sayfalık gerekçeli kararda suça ilişkin bilgi ve kanaatlerin yanı sıra çarpıcı duygusal ifadelere de yer verildi. Durak ile Elçetin'in 5 yaşındaki çocuğa sürekli eziyet ettikleri ve dayak attıkları, Eymen'in cesedini 2 gün araçta gezdirdikten sonra bir çukura gömüldüklerinin anlaşıldığı belirtildi.

KARARDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Sabah’tan Ceyhan Torlak’ın haberine göre; Kararda, anne Durak'ın savunmasının inandırıcı bulunmadığı, bir çocuğun vefatı sonrası anneden beklenen davranışları sergilemediği, güvenlik görevlilerine haber vermediği, tam tersine cesedi sararak bavula yerleştirdiği ve kokmaması için oda spreyi sıktığına dikkat çekildi.

KISACIK, ACI DOLU ÖMÜR...

Minik Eymen'in bisiklet üzerinde çekilen bir fotoğrafına da yer verilen kararda, "Eymen bebeğin gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaşıyoruz.

Eymen bebeğin küçücük bedeni bir küçük bavula sığsın düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandı ile sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış, bu dünyada hak ettiği mutluluğu alamayan Eymen bebeğin bedeninin 2 gün boyunca servis aracının arkasında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiştir.

2 günün sonunda ormanlık alanda bir su kuyusuna atılarak üzerine konulan taş ve tuğlalar ile Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılarla dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır. Ruhun şad olsun Eymen bebek" denildi.