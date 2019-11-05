Kararsız kayınvalide adayı Seda Sayan şaşırtmaya devam ediyor

Demet Akalın ile Okan Kurt tanışmalarının 8’inci yılını verdikleri bir parti ile kutladı. Partide Seda Sayan ve Alyena Tilki de vardı.

Seda Sayan, karşılıklı göbek attığı Aleyna Tilki’ye “Çok güzelsin, seni oğluma beğendim. Acaba Oğulcan ile olur mu bir şeyler?” demişti.

Seda Sayan'ın bu sözleri geçen seneye götürdü bizi.

Geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında oğluna fakir bir kız bulacağını söyleyen Seda Sayan, "Oğulcan’a evleneceği kızla ilgili fikirler veriyorum" diyerek nasıl bir gelin istediğini anlattı.

Sayan "Oğluma fakir bir kızla evlen. Sende görsün, sende yaşasın. Birine bir faydan olsun diyorum" açıklamasını yaparak herkesi şaşırtmıştı.

"Seni oğluma beğendim"

Geçtiğimiz akşam ise tanışmalarının 8’inci yılını kutlayan Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin verdiği partide gece boyunca Aleyna Tilki ile karşılıklı göbek atan Seda Sayan parti sonunda bombayı patlattı. "Seni oğluma beğendim, çok güzelsin. Acaba bizim Oğulcan'la olur mu bir şeyler. Eskiden kızları düğünlerde beğenirlerdi." dedi.

"Görücü usulü ile evlendiğinde daha mutlu olur"

Seda Sayan, çok değil yaklaşık bir ay önce de, 'Yemekteyiz' programı için gittiği çekimde oğlu Oğulcan Engin için bir kız beğenmişti.

Sayan, Oğulcan Engin’in görücü usulü ile evlendiğinde daha mutlu olacağını ve kendisinin de gelini ile anlaşmasının çok önemli olduğunu belirtmişti.

56 yaşındaki şarkıcı, yarışmacı yakınına "Ne okuyorsun?," "Okul ne zaman bitiyor?" ve "Burcun ne?" sorularını yöneltti. Aldığı cevaplar neticesinde "Tamam, sözü keseriz. Kızı buldum, aldım, bitti. Görücü usulü evlensin, daha mutlu olur. Ben beğendim, ona ne oluyormuş? O da beğenir, annesine benziyor" ifadelerini kullanmıştı.





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