Karasu ve Hendek beyaza büründü

Sakarya’da dün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı

25 Şubat 2019, Pazartesi 00:48
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Karasu ve Hendek beyaza büründü

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bin 725 metre yükseklikteki Hendek Dikmen Yaylası’nda etkili oldu. Kar kalındığı, Dikmen Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde 25 santimetreyi buldu.

Karasu İlçesi’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının devam ettiği ilçenin Ortaköy ve Kurudere Mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Bazı vatandaşlar traktörlerle sürekli geçerek yolları açık tutmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, zaman zaman bölgedeki yolları kontrol ediyor.

SAKARYA (AA)

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