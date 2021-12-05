Türkiye Karatay Belediyesi 7 memur alımı yapacak

Karatay Belediyesi 7 memur alımı yapacak

Türkiye

Karatay Belediyesi 7 memur alımı yapacak

Karatay Belediyesi 7 memur alımı yapacağını duyurdu.

05 Aralık 2021, Pazar 16:39 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karatay Belediyesi 7 memur alımı yapacak. Konya İli Karatay Belediye Başkanlığı'ndan, "Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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