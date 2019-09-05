Karatay diyeti nedir, Karatay diyeti ile kaç kilo verilir?

Karatay diyeti nedir sorusuna cevap verecek olursak; Karatay diyeti bir diyet biçimi değildir. Karatay diyeti bir beslenme tarzı olarak benimsenmelidir. Karatay diyeti olarak bildiğimiz bu beslenme biçimi az ve sık sık yiyin ifadesini aslında tamamen ortadan kaldıracak nitelikte bir beslenme tarzıdır. Karatay diyetinde doğru olarak kabul edilen aslında birçok şey yanlıştır. Karatay diyetinde şimdiye kadar tüm bilinen diğer beslenme ve diyet tarzlarını unutun. Çünkü Karatay diyeti bir diyet programından ziyade yaşam biçimi olarak kabul edilmektedir.

KARATAY DİYETİ NEDİR?

Karatay diyetinin tıp dünyasını karıştırmasının en önemli etkenlerinden birisi de kolesterolün aslında insan sağlığı için iyi bir şey olduğunu savunmasıdır. Bir diğer durum ise aslında bugüne kadar damar tıkanıklığına neden olduğu söylenen ve asla tüketilmesi önerilmeyen tereyağı ve çeşitli hayvansal yağların tüketilmesi gerektiği durumunun savunulmasıdır. Karatay diyetinde diğer beslenme planlarında olmayan tereyağı, pastırma, kuyruk yağı, kırmızı et, süt ve yoğurdun bolca tüketilmesi gerektiği gerçeği ile yüzleşebilirsiniz.

İsmini Prof. Dr. Canan Karatay’dan alan Karatay diyetinin özellikle milletimizde bol miktarda tüketimi olan karbonhidratların alımını kısıtlamaktır. Karbonhidrat alımıyla obezite hastalığının arttığını savunan Canan Karatay bu diyet programıyla sağlıklı beslenmedeki tüm tabuları değiştirmiştir.

KARATAY DİYETİ İLE KAÇ KİLO VERİLİR?

Genellikle çeşitli kronik hastalıkların önlenmesi amaçlı yapılan Karatay diyetini uygulayanlar bu diyet programı ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verdiklerini belirtiyorlar. Karatay diyeti ile kaç kilo verilir sorusunu soruyorsanız Karatay diyetini uygulayanların genellikle 2 haftada 5 kilo verdiğini söyleyebiliriz.

KARATAY DİYET LİSTESİNDE NELER YOK?

Karatay diyet listesinde gazlı ve şekerli içeceklere yer yoktur.

Beyaz un

Beyaz ve esmer şeker

Ekmek

Çeşitli karbonhidratlar

Pirinç ve patates gibi içerisinde nişasta barındıran besinler

Fazla miktarda meyve tüketimi

Paketli gıdalar

İşlenmiş etler (sosis, salam ve sucuk)

Kavrulmuş kuruyemişler

Karatay diyet listesinde mutlaka bulunması gereken besinler

Hayvansal yağlar

Tereyağı

Zeytinyağı

Zeytin

Çiğ kuruyemişler

Bulgur

Fındık

Erik

Kuru baklagiller

Maden suyu

Ceviz

Ayva

Yoğurt (ev yapımı)

Turşu (ev yapımı)

Sirke (ev yapımı)

Bulgur

Armut

Lahana

Elma

Çilek

Kemik suyu

Karatay diyet listesi

KARATAY DİYET LİSTESİ ÖRNEĞİ

Kahvaltı: en az iki tane haşlanmış yumurta. Yumurtaların gezen tavuk yumurtası olması gerektiği unutulmamalıdır.

Öğle yemeği: Tuzsuz ayran ve kuzu pirzola yanında da keten tohumlu bol yeşillikli salata

Akşam Yemeği 1 porsiyon balık ızgara, domates, roka ile yeşil soğanlı salata tabağı, 2 kibrit kutusu kadar sade tahin helvası.

KARATAY DİYETİNİ UYGULARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Karatay diyeti uygularken sebze ve meyvelerin mevsiminde yetişmiş olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Karatay diyetinde tüketilen etlerin özellikle tavuk etinin ve yumurtasının gezen tavuklardan olmasına özen gösterilmesi gerekir.

Yemeklerde muhakkak tereyağı veya sızma zeytinyağı kullanılmalıdır.

Öğünlerin arasından 4 veya 5 saat geçmesine dikkat edilmesi gerekir.

Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı bol proteinli yapmak gerekir.

Yemeklerin düşük ısıda ve yavaş yavaş pişirilmesine özen gösterilmesi gerekir.

Günde en az 30 dk yürüyüş yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Ekmek kesinlikle tüketilmemelidir.

Şeker ve tuzu hayatınızdan çıkarmanız gerekir.



