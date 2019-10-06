Karatay: 'Kelle paça kolesterolü yükseltmez'

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Adıyaman Gastronomi Fuarı" kapsamında düzenlenen "Karatay Mutfağı" konulu etkinlikte beslenme ile ilgili bilgiler verdi.

‘Göbekteki yangını söndürür’

Karatay, Geleneksel Türk Mutfağı’nın asırların süzgecinden geçtiğini işlem görmüş hiçbir yiyecek ve trans yağları barındırmadığını ifade etti.

Karatay: "Geleneksel Türk mutfağı işlem görmüş hiçbir yiyecek ve trans yağları içermez. Şifa, sağlık kaynağıdır. Doğal köy tereyağı vitaminlerin kaynağıdır. Doğal tereyağı, yeryüzünde bulunan en sağlıklı besindir. Karaciğerde yağlanma var ise göbekte yangın vardır. Doğal yağları tercih etmeliyiz. Doğal yağlar işlenmemiş olduğu sürece A, D ve E vitaminlerini içerir. Sonuç olarak hafıza, kaslar ve fiziği güçlendirir, ayrıca ömrü uzatır. Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür." dedi.

‘En süper besin doğal yağda yapılmış yumurta’

Karatay mutfağının şifa sağlık kaynağı olduğunu dile getiren Karatay, "Karaciğer yağlanmasını önler. Bağışıklığı güçlü kılar. Bağırsak florasını düzenler. Dünyada gelmiş geçmiş en süper besinlerden birisi doğal yağda yapılmış doğal köy yumurtasıdır." diye konuştu.

Karaciğerdeki sorun hastalıklara neden oluyor

Canan Karatay, karaciğerdeki sorunun bütün hastalıklara davetiye çıkardığını aktararak, "Alzaymır, şeker ve kalp hastalığı, felç ve kanser gibi hastalıkların yanı sıra çocuklarda görülen otizme yol açabilir. Zayıf insanların da karaciğeri yağlanır. Zayıf olmak sağlıklı demek değildir. Damarlarda yangın sönünce kalp krizi önlenir, şeker hastalığında iyileşme olur, meme kanseri iyileşir. Prostat kanseri önlenir." değerlendirmesinde bulundu.