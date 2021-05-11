Türkiye Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

11 Mayıs 2021, Salı 18:10 Son Güncelleme:
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Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir açıklaması yapıldı.

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