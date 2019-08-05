Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesine öğretim üyesi alınacak!
Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesine profesör alınacak. Peki, öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…
Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesine Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü profesör alınacak. Başvurular 20 Ağustos’ta sona eriyor. İşte başvuru şartları ve ilanın detayları…
Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesine Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’na profesör alınacak. Başvuru yapacak adayların tıp fakültesi lisans mezunu olmaları ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmaları gerekiyor. Başvurular 20 Ağustos’ta sona erecek.