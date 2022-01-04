Karavan parkında tatil

Antalya’nın Demre ilçesine farklı ülkelerden karavanla tatile gelen turistler, konakladıkları süreçte kurdukları dostlukla dikkat çekiyor. Kış aylarında karavan turizminin arttığı Sülüklü Plajı'nda karavanını park eden Türk tatilcilerin yanı sıra İspanyol, Alman, İngiliz ve Romanyalı aileler, farklı kültür ve yaşam tarzına rağmen komşuluk ilişkileriyle tatillerini eğlenceli hale dönüştürüyor. 'Birleşmiş Milletler gibi' söylemini yansıtan karavan parkı alanında tatilciler, kurdukları bağ ile aile gibi yaşam sürüyor.









Evlerindeki yaşamı karavana yansıtan aileler, besledikleri hayvanları, çiçekleri ve özel eşyaları da yanlarından ayırmıyor.

İspanyol sosyal medya fenomeni Mia Astropovic, 39 ülke gezdikten sonra 10 ay önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Erkek arkadaşıyla çıktıkları turda yanlarından ayırmadıkları 2 köpek, 2 kedi ve çiçek bahçesini andıran karavanla gezdiklerini anlatan Astropovic, "Türkiye'ye gelmekle kendimi şanslı hissediyorum. Dünyada böyle candan, içten insanların yaşadığı ülke yok, karşılık beklemeden yardıma koşuyor. Burada iki ay daha kalıp, İran, Pakistan, Hindistan üzerinden Filipinler'e kadar gideceğiz" dedi.

Plajdaki karavan parkı alanında İspanyol Astropovic'e, Alman Marie Clave Dietz (30) ve Maximilian Dietz (28) çifti ile 3 yaşındaki oğulları Milan da komşuluk ediyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerini gezdikten sonra Demre'ye gelen Alman aile, ilk kez ziyaret ettikleri Türkiye'ye hayran kaldıklarını belirtti.

Türk insanının sıcakkanlı yapısına hayran kaldığını anlatan Maximilian Dietz, "Türkiye muhteşem, Türk insanı cana yakın, yardımsever. Ege ve Akdeniz sahillerinde doğa harika. Her yer tarih dolu. İklim ise kış ortasında sanki yaz. Almanya'da şu anda hava buz kesiyor" diye konuştu.

Plajda karavanıyla tatil yapan İngiliz Barru Darbyakuie (73) ile Cillian Shipppam (60) çifti ise köpekleriyle çıktıkları karavan yolculuğunda Demre'ye geldi.

9 metre boyundaki tekneyle Atlantik'i 2 kez geçtiklerini anlatan İngiliz çift, diğer karavancılarla komşuluk yaparak tatillerinde eğlenceli anlar yaşıyor.

Sülüklü Plajı'nda karavanlarıyla tatil yapan Romanyalı çift ise komşularıyla sohbetlerin ardından günün büyük bölümünü bisikletle ilçede tur atarak geçiriyor.

DHA