Karavan tercihinde neden Sönmezler Caravan?

DOĞAYI VE GEZMEYİ SEVENLER İÇİN!

Sönmezler Caravan, Yurtiçi ve yurtdışı olarak çalışma gerçekleştiriyor. 1. Sınıf Alman, Fransız ve İngiliz Markalarının Türkiye sınırları içerisinde distribütörlüğünü yapmaktadır. Burada hem Avrupa piyasasında bilinen en büyük şirket konumunda bulunurken, hem de Türkiye piyasasında bayilikleri mevcut.

Türkiye'de bulunan bayilikleri Nevşehir başta olmak üzere Ankara ve İstanbul'da mevcuttur. Ankara ve İstanbul'da yaşayan kişilerle beraber çevre illerdeki kişiler bizzat bayiliklere müracaat edip, gerekli olan hizmeti alabilirler. Burada uzakta olan kişiler için ise iletişim kanalları mevcut.

Sosyal medya platformları, iletişim kanalı ve mail adresi üzerinden de direkt olarak yetkili personelleri ile irtibata geçip detaylı bilgileri alabilirsiniz. Doğayı ve gezmeyi isteyenler için muhteşem fırsatların her birini, bu şekilde öğrenebilirsiniz.

KARAVAN SEÇİMİNDE NEDEN SÖNMEZLER CARAVAN?

Sönmezler Caravan, yalnızca bir karavandan istenilen beklentiyi karşılamıyor. Bunun dışında karavan içeriğinde kullanılan teknolojik olanaklar, uzun yolculuklarda yaz ya da kış olarak değişen mevsimlerde kalabalık arkadaş grupları ile eğlenmek isteyen kişilerin her birinde,

Muhteşem keyif

Muhteşem konfor

Ve muhteşem deneyimleri dilediğiniz şekilde yaşayabilirsiniz.

Müşterileri ile irtibata geçtikten sonra firma tamamen müşterinin istediği detayları ön planda bulundurarak, %100 Alman, Fransız ve İngiliz üretimini Türkiye'ye ye getirebiliyor.

1989 yılında başlayan bu başarı, 2019 yılında Avrupa'nın en büyük karavan satış ve kiralama şirketine sahip olmalarıyla taçlanmıştır.

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