Karavanla kamp yolcuları

Genellikle doğa ile iç içe tatilleri tercih Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, yeni tatil rotasını belirledi.

2016 Temmuz ayında evlenen çift, lüks bir otelde kalmak yerine kamp tatili yapacak. Bir karavan kiralayacaklar ve Muğla Akyaka'ya gidip kamp yapacaklar.

DÜĞÜN TEMMUZ'DA KIBRIS'TA

Ziynet Sali, iki ay önce çıkardığı 'Bana da Söyle' adlı single'yla müzik listelerinin üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor.

Bu başarısı bir yana Sali'yi şimdi de evlilik heyecanı sardı.

Şarkıcı, uzun süredir birlikte olduğu, kendisinden 10 yaş küçük müzisyen sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlilik kararı aldı.

Düğünü Kıbrıs'ta yapacak olan çift, Temmuz'da dünya evine girecek. Düğün mekanını hâlâ netleştirmeyen çift için oteller sıraya girdi. Düğüne sponsor olmak isteyen oteller, şu sıralar sürekli Sali'yi arıyorlarmış.