Karavanlar da artık kasko güvencesinde

Çekme araçların bu üründen faydalanabilmesi için çeken aracın da Ankara Sigorta’dan kasko sigortası olması gerekiyor. Öte yandan trafik poliçesini Ankara Sigorta’dan yaptıran sigortalıya, karavanı için yaptıracağı kasko poliçesine yüzde 10 indirim uygulanıyor. Ankara Sigorta’nın karavanlara yönelik sunduğu kasko poliçesinin teminatları arasında 250 bin lira limitle İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı da yer alıyor. Yine bu poliçe içinde sunulan Asistans Çekici Hizmeti ise hem yurt içinde hem de yurt dışında geçerli.

Poliçe kapsamında 20 yaşına kadar olan Motokaravanlar’a ve 15 yaşına kadar olan Çekme Karavanlara teminat sağlayan Ankara Sigorta, bir sonraki yıl yenilemede ise bu yaş sınırları dikkate alınmıyor.

Ankara Sigorta’nın Karavan poliçesinde bir hasar halinde ekipman ve teçhizatlar için belirlenen teminatlar ise şu şekilde belirlendi: “Tente için Teminat Limiti: 3,000 TL, uydu için teminat limiti: 2 bin TL, Güneş Paneli için Teminat Limiti: 500 TL.”

Kasko ürününün sigortalılara sunduğu diğer bir avantajı ise Schengen ülkelerine yapacağınız seyahatlerde 15 güne kadar ek primsiz Yurt Dışında geçerli Kasko teminatını da poliçenizin içine ücretsiz dahil edilmesi.

Kulüp hizmetleri indirimli

ANKaravan Kasko poliçesine sahip olanlar aynı zamanda ANKaravan Kulüp Hizmetleri’nden de indirimli yararlanıyor. Bunlar arasında anlaşmalı kurumlarda yüzde 40’a varan indirimlerle alışveriş yapabilme imkanı ile kamp malzemeleri, karavan malzemeleri, kamping alanları, araç servisleri’nde bakım/onarım, temizlik hizmetler yer alıyor.

Kasko poliçesinde ayrıca sigortalılara ‘Karavan İç Temizliği, Karavan Dış Yıkama, Karavan Dezenfektasyon Hizmeti, Sağlık Hizmetleri’nde de indirim imkanı mümkün. Ankara Sigorta’dan kasko yaptıran karavan sahipleri seyahatleri sırasında ihtiyaç duymaları halinde 7/24 doktor danışmanlık hizmetinden de faydalanabilir.

Yine poliçe kapsamında poliçe sahiplerine, seyahat danışmanlığı, tasarım danışmanlığı, klima bakım gibi hizmetler de veriliyor. Her bir sigortalı, karavan içerisinde bulunan araç kliması ya da varsa split klima bakımından yılda 1 kez ücretsiz olarak faydalanabiliyor.



